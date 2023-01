Il Mattino - Demme resta a Napoli: c'è un indizio

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha chiuso alla possibile partenza di Diego Demme, che resta il vice Lobotka nella rosa di Spalletti. Ci sono importanti novità sulla situazione del centrocampista che è stato accostato a diversi club in queste settimane.

Calciomercato: Demme resta a Napoli

Salernitana, Valencia e altri interessi sono arrivati in queste settimane per Demme. Il calciatore non sarà lasciato andare in vista dei prossimi mesi. a meno che non arrivi un'offerta di mercato convincente sia per il giocatore che per il club. A riportarlo è Il Mattino.