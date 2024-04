Il Mattino - De Laurentiis vuole tenere Calzona nello staff tecnico: la risposta dell'allenatore

Il futuro di Francesco Calzona potrebbe essere ancora nel Napoli si legge sulle pagine de Il Mattino. L'allenatore è vero che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il presidente De Laurentiis sembra intenzionato a volerlo ancora nel club in un ruolo diverso da quello di primo allenatore che ricopre in questo momento.

Calzona resta nello staff tecnico del Napoli?

Napoli - Come si legge su Il Mattino il presidente De Laurentiis vuole offrire a Francesco Calzona la possibilità di restare nello staff tecnico del prossimo allenatore che verrà a Napoli. Insomma, sarebbe un suo collaboratore. Tuttavia, Calzona - come evidenzia il quotidiano - non è intenzionato ad accettare per due ragioni. La prima sta nel fatto che ha ancora un contratto lungo con la Slovacchia. L'altra è di natura professionale: intende proseguire la carriera da primo allenatore.