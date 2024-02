Il Mattino - De Laurentiis protagonista del mercato di gennaio ma non si è rinforzato: doveva prendere un difensore centrale

De Laurentiis è stato protagonista di un mercato di gennaio che, in Europa, è stato povero di stelle e orfano di denari: ha intascato 25 milioni di euro dal Lipsia per il macedone e tanto ha speso per sistemare qualche vuoto in organico. Lasciando il tesoretto da 80 milioni (ovvero l’utile del bilancio 2022/23) praticamente intaccato.

Aurelio De Laurentiis

De Laurentiis protagonista del mercato

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, non si è rinforzato, il Napoli: doveva prendere un difensore centrale e continua ad andare a vuoto. Motivo per cui prende consistenza la difesa a 3. De Laurentiis, in ogni caso, è stato il più attivo di questa sessione invernale. Anche se, al momento, il miglior acquisto sembra Mazzocchi, almeno come duttilità tattica.

