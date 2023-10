Il Mattino - De Laurentiis prende in fitto 30 posti auto sulle strisce blu per i suoi ospiti al Maradona: ecco quanto pagherà a partita

Calcio Napoli - De Laurentiis affitta un'intera strada per riservare 30 posti auto nei giorni delle partite. A dare la notizia è Il Mattino che spiega come il Napoli, senza alcun tipo di illecito ed operando in piena trasparenza, si sia garantito questa sorta di priorità nei giorni gara all'esterno dello stadio Maradona. La strada riservata al club del presidente De Laurentiis è Via Galeota.

Posti auto riservati al Napoli Via Galeota

L'idea di prendere in affito i posti auto nelle strisce blu di Via Galeota è venuta al Napoli che ha letto i regolamenti dell'Anm e ha visto che c'è la possibilità di occupare le strisce blu versando un contributo. L'azienda napoletana che gestisce le strisce blu ha chiuso l'accordo con la SSC Napoli che prevede l'occuazione dei posti sulle strisce blu a partire da sei ore prima della gara fino a due ore dopo. In Via Galeota verrà fatto un doppio senso di marcia temporaneo. Il Napoli pagherà 600 euro per garantire il parcheggio ai suoi ospiti ad ogni gara.