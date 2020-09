Il Mattino - De Laurentiis positivo al Coronavirus: allertati alcuni agenti, sindaco di Castel di Sangro dispone tamponi per il personale organizzativo del ritiro

Ultimissime notizie calcio Napoli - Ha destato paura in maniera inevitabile nel mondo del calcio la notizia relativa alla positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus. Il patron, come riportato dal quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, sta bene e lo spostamento a Roma è legato solo a ragioni di sicurezza: se le sue condizioni dovessero peggiorare, infatti, meglio stare a Roma per effettuare più rapidamente dei controlli al Policlinico Gemelli. La notizia ha scosso anche alcuni agenti che hanno avuto contatti con il patron e sono stati allertati. Il sindaco di Castel di Sangro, invece, ha disposto una serie di tamponi del personale organizzativo che ha lavorato con il Napoli fino a venerdì. E tra questi, il personale dell'hotel che ha ospitato il Napoli.

De Laurentiis Napoli