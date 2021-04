Il Mattino - De Laurentiis non rompe il fronte contro Juventus, Inter e Milan: l’alleanza anti-Dal Pino resiste

Ultime Serie A - Una richiesta di sanzioni in piena regola. Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari chiedono al presidente della Serie A Dal Pino di convocare una assemblea d’urgenza per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Una specie di resa dei conti nella confindustria del pallone per il tentato “golpe” di Juventus, Milan e Inter. Ne parla Il Mattino.

De Laurentiis non rompe il fronte contro Juventus, Inter e Milan