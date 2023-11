Ultime notizie Napoli - Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, con il croato Igor Tudor per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato "disamore a prima vista".

Più De Laurentiis parlava con Tudor e più ha capito che non era cosa:

“Ma lo ha mandato a letto da allenatore in pectore degli azzurri perché fino a ieri mattina non ha avuto il coraggio di dirgli che a Roma lo aveva fatto venire a vuoto, che in fondo si era sbagliato nella valutazione fatta su di lui”