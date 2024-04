Il Mattino - De Laurentiis ha telefonato a Calzona: cosa ha detto il patron in vista di Monza-Napoli

Napoli - Calzona non farà turnover contro il Monza si legge su Il Mattino. Il tecnico non vuole arrendersi ed intende chiudere al meglio con la squadra questo finale di stagione per centrare una qualificazione ad una delle tre coppe europee. La Champions League resta chiaramente un miraggio. In questi giorni c'è stato un confronto telefonico tra De Laurentiis e Calzona.

De Laurentiis telefona a Calzona

Come si legge su Il Mattino, il presidente ha telefonato a Calzona per un colloquio. De Laurentiis ha ribadito al proprio allenatore che non è ancora il momento di fare esperimenti gettando in campo chi ha avuto poco spazio per capire se sarà idoneo o meno per la prossima stagione. Il patron ha dato carta bianca a Calzona nelle scelte tecniche da fare per battere il Monza.