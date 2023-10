Il Mattino - De Laurentiis ha scelto di restare a Castel Volturno anche per ragioni scaramantiche: il retroscena

Calcio Napoli - Anche la scaramanzia ha un suo peso in questo Napoli si legge sul quotidiano Il Mattino. De Laurentiis anche ieri ha seguito gli allenamenti della squadra a Castel Volturno. Il numero uno del club, dopo il tonfo interno contro la Fiorentina, si è praticamente trasferito nel quartier generale azzurro per capire le dinamiche e soprattutto i problemi che attanagliavano Garcia ed il gruppo squadra.

Scaramanzia De Laurentiis a Castel Volturno

Al di là della decisione strategica di De Laurentiis di voler restare a Castel Volturno per intervenire subito dopo i fatti di Napoli-Fiorentina, dove peraltro garcia era stato messo in forte discussione, c'è anche un aspetto scaramantico che spinge ADL a ripetere questa sorta di rituale. Da quando è piombato a castel Volturno infatti, sottolinea Il Mattino, il Napoli ha sempre vinto. Ragion per cui, ADL ha scelto ancora una volta di non andare via.