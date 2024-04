Il Mattino - De Laurentiis ha parlato con Calzona: gettate le basi per rush finale di campionato

La stagione del Napoli rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo per Aurelio De Laurentiis. Senza qualificazione ad una delle coppe europee sarebbe tra le peggiori della sua gestione. un dato che farebbe ancora più rumore considerando che quella attuale è stata l'annata post scudetto. Se la Champions League e l'Europa League appaiono complicate, resta in corsa la Conference League per gli azzurri.

Napoli fuori dalle Coppe

Napoli - Come si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Francesco calzona si sono sentiti in queste ore per gettare le basi di questo rush finale di campionato. Non bisognerà avere innanzitutto un tracollo, ma provare a fare il massimo dei punti per provare a qualificarsi per una coppa europea. Contro il Monza è uno scontro diretto in tal senso per la Conference League.