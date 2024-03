Il Mattino - De Laurentiis ha capito che non può fare tutto da solo, ha capito che c'è un'esigenza immediata

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in casa SSC Napoli in merito al futuro della società azzurra:

"Ngonge resta in azzurro almeno fino ad agosto anche perché i 18 milioni versati al Verona danno il senso di quanto De Laurentiis sia convinto che sia di valore. Impossibile, chiaro, per De Laurentiis fare tutto da solo: da qui l’esigenza di rafforzare l’area sportiva, non certo solo con l’innesto di Sinicropi. Serve una struttura ben più consolidata. De Laurentiis lo sa. Eccome se lo sa".