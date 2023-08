Il Mattino - De Laurentiis blinda Kvaratskhelia, ma nessuna fretta per il rinnovo: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino esalta le doti extra-campo di Kvaratskhelia, che con la faccia pulita da bravo ragazzo piace a tutti, anche agli sponsor. E soprattutto non ha procuratori sempre pronti a bussare alla porta e alzare le pretese:

"Non ha certo bisogno di chissà quale ritocco dell'ingaggio per essere felice. Non ci pensa, non dice nulla. Lo è e basta. La favola è praticamente perfetta: miglior calciatore della serie A, uno di quelli meno pagati del Napoli campione d'Italia e con un entourage che non bussa a denaro, che va nel ritiro solo per una cena e un saluto e per non farlo sentire da solo. E che comprende che dopo un anno, e con altri 4 anni di contratto, non si può andare alla ricerca di un aumento. Non avrebbe senso. Il suo ingaggio pesa circa 1,5 milioni di euro (lordi) nel bilancio della società azzurra. E il suo rendimento è stellare. Non ha traballato quando ha saputo del Newcastle e dell'interessamento del club inglese di proprietà del solito Pif. Ne è infastidito dai nuovi sussurri che parlano dell'Arsenal: per il Napoli è intoccabile, lo è sempre stato. Per tutti la risposta sarà che è incedibile. È blindato da De Laurentiis che ne apprezza ogni cosa: lo stile, il garbo, l'educazione. Poi, ovvio, quello che fa nel campo: nel caso in cui il Napoli avesse bisogno di una bandiera, ecco lui potrebbe pure essere un candidato".