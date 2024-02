Il Mattino critica Osimhen: "Poteva organizzarsi un charter privato visto lo stipendio da 12 milioni l'anno"

Napoli - Arrivano le ultime notizie sulla questione Victor Osimhen, con l'attaccante nigeriano del Napoli tornato in città in ritardo. Adesso ci sono novità considerando che Il Mattino ha criticato la scelta del giocatore. Questo quanto scrive Il Mattino:

"Insomma, roba da comuni mortali per chi arriva dall'Africa. Avrebbe potuto anche organizzarsi con un charter privato, visto lo stipendio da 12 milioni netti all'anno che percepisce dal primo gennaio (a proposito, senza ancora mai aver indossato la maglia azzurra), ma ha preferito un aereo di linea della Turkish Airlines. Che ha ritardato giusto quella manciata di minuti che ha impedito al campione nigeriano di prendere la coincidenza per Napoli in partenza dall'aeroporto Ataturk e con arrivo alle 8,15".