Il Mattino critica Mazzarri: si è inginocchiato dal primo giorno al cospetto del grande Napoli che ha stracciato tutto

Ultime notizie Napoli - Il destino di Mazzarri è ben poca cosa, e anzi l'importanza della sua avventura al Napoli sparisce al confronto di tutto quello che ci sarà da fare, come racconta Il Mattino.

Da quando Mazzarri ha preso la situazione è un Napoli che ha illuso solo contro il Cagliari, ma poi per il resto fa spavento:

“Debole con i deboli e con i forti. Da due settimane non dà segni di reazione, non segna da tre partite, ha infilato una serie negativa che ha portato alla contestazione delle due curve. È un Napoli che continua a ribollire anche al suo interno, come con Garcia: è arrivato uno che si è praticamente inginocchiato fin dal primo giorno al cospetto del grande Napoli che ha stracciato tutto, ma il risultato non è cambiato”