Il Mattino - Coronavirus Campania, ecco quando si passerà alla zona bianca [FOTO]

Ultime notizie Coronavirus Campania - La corsa del virus continua a rallentare. Secondo i dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 24 al 30 maggio l'indice Rt nazionale è sceso a 0,68 (la settimana precedente era 0,72), mentre l'incidenza si attesta a 36 casi su 100mila abitanti (prima era 51). Il bollettino della Protezione Civile di ieri conferma il trend in calo: 2.257 nuovi casi su 220.939 tamponi, il tasso di positività è all'1,15%, 73 i decessi.

Come rivela l'edizione odierna de Il Mattino, a breve arriverà il cambio colore anche per la Regione Campania verso la zona bianca. Quando? A metà giugno, in allegato la grafica con i dettagli: