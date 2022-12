Il Mattino controcorrente: "Napoli-Lille, meno di 20mila spettatori allo stadio"

Ultime notizie. Stasera c'è Napoli-Lille e mentre tutti i giornali riportano la notizia secondo la quale ci saranno circa 30mila spettatori allo stadio Maradona, l'edizione odierna del Mattino va controcorrente e scrive: "Saranno meno di ventimila spettatori per l’ultima gara del 2022 del Napoli dei record. Un bel po’, non c’è che dire, per quello che è solo un test-match con il Lille (ore 20). E sarebbero stati anche di più se la gara non si giocasse in una serata tradizionalmente destinata ai preparativi per il Natale".

Bisognerà attendere l'inizio della partita per conoscere i dati ufficiali sull'affluenza allo stadio.