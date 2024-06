Il Mattino - Conte-ADL, definito il numero degli acquisti. L'obiettivo primario sarà la zona Champions

Quanti acquisti ha chiesto Antonio Conte a De Laurentiis? Il nuovo allenatore del napoli è stato abbastanza chiaro con il presidente da questo punto di vista. Ha rimarcato che la rosa degli azzurri resta di buon livello ribadendo però che servono rinforzi per raggiungere l'obiettivo della prossima stagione: la qualificazione in Champions League. Poi, ovviamente, c'è il sogno tricolore che resta lì ma non è il primo obiettivo come sottolinea Il Mattino.

Acquisti del Napoli di Antonio Conte

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, Antonio Conte ha stilato la personale lista della spesa per rinforzare adeguatamente il Napoli. L'allenatore ha deciso: serviranno 7 acquisti per rifondare una squadra svuotata e senza idee come quella che ha chiuso mestamente quest'ultima stagione dopo la vittoria dello scudetto.