Il Mattino - Contatti tra De Laurentiis e Dazn: può cambiare l'orario di Napoli-Atalanta, le ultime

Lo scatto d'ira di De Laurentiis verso Dazn ha fatto il giro del mondo. Il presidente del Napoli è su tutte le furie perché avrebbe voluto che la gara Napoli-Atalanta fosse spostata da sabato 30 marzo alle ore 12,30 a lunedì. Questo perché Calzona ed il suo staff saranno impegnati con la nazionale slovacca nella pausa del campionato e non potranno dunque essere a Napoli in tempo utile per preparare al meglio il match contro gli orobici che potrebbe anche avere un peso importante in ottica quarto posto.

De Laurentiis contatta Dazn per Napoli-Atalanta

De Laurentiis contro Dazn

L'edizione odierna de Il Mattino riporta un importante aggiornamento per quanto riguarda il braccio di ferro in corso tra Aurelio De Laurentiis e Dazn. L'emittente televisiva potrebbe anche portare in tribunale il Napoli per la violazione del contratto in quanto il club non rispetterebbe gli accordi presi qualora continuasse a non mandare tesserati in onda. La novità importante però è un'altra. Ieri il presidente De Laurentiis, ancora molto arrabbiato per questa storia di Napoli-Atalanta, si è sentito con Azzi, il Ceo di Dazn. Stando a quanto si legge su Il Mattino, non è da escludere un ritocco dell'orario per Napoli-Atalanta. La data del match resterà ad ogni modo sabato 30 marzo a meno che non slitti tutta la Coppa Italia.