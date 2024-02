Il Mattino - Confessioni di un De Laurentiis imperfetto: nella sua verità mancano dei pezzi

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha affrontato tantissimi temi. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ne parla così:

"Confessioni di un presidente imperfetto. Prova a raccontare "la sua verit√†" ma i pezzi non vanno al loro posto. Tant'√®. Conta il futuro: ¬ęE io entro tre anni voglio tornare a vincere lo scudetto¬Ľ. Non √® un proclama, il suo. Non √® ostentazione, ma condivisione di un sentimento. Aurelio De Laurentiis √® come sempre un uomo orgogliosamente solo al comando. Potrebbe girare pagina. Ma non lo fa. Non solo con Spalletti, ma anche con Garcia, anche lui ormai entrato a far parte della trib√Ļ. Poteva lasciare tutti nel dubbio, provare a dimenticare, nascondersi dietro il silenzio, Ma √® troppo orgoglioso il presidente. Forse pensa che ammettere la disfatta post-scudetto pu√≤ aiutare a ricominciare a vincere: ¬ęDovevo costringere Spalletti a rispettare il contratto, quello il mio pi√Ļ grande errore¬Ľ. Dimentica gli otto mesi precedenti in cui i due si sono totalmente ignorati (¬ęChe dovevo fare? Io sono un presidente e lui era il mio allenatore¬Ľ) e un ritiro estivo da separati in casa. Non vuole deludere, n√© vuole scendere dalla gloria. ¬ęDi me non si √® stancato nessuno, il problema del Napoli non sono io. Semmai i miei diciannove anni di presidenza sono la prova che io sono la soluzione¬Ľ".