Il Mattino - Con il Torino non è l'ultima spiaggia di Mazzarri, ma Walter non sembra avere il controllo della situazione

Ultime notizie Napoli - I senatori restano intoccabili, con Garcia come con Mazzarri, come racconta Il Mattino.

“Con il Torino, il 7 gennaio, non è l'ultima spiaggia di Mazzarri, ma dopo due mesi qualcosa in più tutti se lo aspettavano. Per provare a salvare qualcosa di una stagione non proprio esaltante bisogna cambiare passo. Ma anche De Laurentiis ha capito che qui non c'è più spazio per le speranze, figuriamoci per le illusioni. Mazzarri non sembra avere il controllo della situazione. Esattamente come con Garcia”