Il Mattino - Colloquio De Laurentiis-Garcia al fischio finale di Verona-Napoli: ecco cosa si sono detti

Calcio Napoli - La vittoria di Verona è stata importante un po' per tutto il Napoli dopo due settimane di critiche con tanto di clamoroso ribaltone in panchina, salvo poi essere smentito tutto dal presidente De Laurentiis in conferenza stampa. L'edizione odierna de Il Mattino racconta come al fischio finale del Bentegodi sia andato in scena un nuovo colloquio tra il presidente e Garcia.

Verona Napoli 1 3, colloquio De Laurentiis Garcia

Stando a quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, c'è stato un colloquio tra patron ed allenatore al termine della gara di sabato pomeriggio. Entrambi hanno condiviso in pieno che la risposta della squadra all'uragano degli ultimi giorni è stata positiva. Lo stesso quotidiano ribadisce come sarebbe un errore dire che il successo del Bentegodi sia frutto della cura De Laurentiis perché rischierebbe di mandare nuovamente in tilt lo stesso Garcia.