Clima surreale a Castel Volturno: spogliatoi larghi e regole per la doccia! Gli azzurri saltano anche il pranzo di squadra

La SSC Napoli continua a lavorare a Castel Volturno. Nella giornata di ieri gli azzurri hanno proseguito le sessioni di allenamento in un clima quasi surreale. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La squadra si è allenata ieri mattina a Castel Volturno e le procedure da rispettare per evitare il rischio contagio sono sempre più rigide. I calciatori s'intrattengono il meno possibile al centro sportivo evitando di stare tutti insieme in ambienti chiusi e ciò avviene anche al momento delle docce: gli spogliatoi sono larghi e si rispettano al massimo le distanze, stessa cosa vale per la sala massaggi. E poi tutti a casa, non si pranza più insieme al termine dell'allenamento e i calciatori tornano subito dalle loro famiglie. Un clima sempre più surreale, dopo lo stop al campionato è saltata la trasferta di Verona che era programmata venerdì".