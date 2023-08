Calciomercato Napoli - Secondo il quotidiano Il Mattino, le difficoltà di mercato del Napoli sarebbero dovute al fatto che quest'anno De Laurentiis abbia voluto fare tutto da solo:

"Nonostante un mercato deludente, dove De Laurentiis ha voluto fare tutto da solo. Inevitabilmente, andando spesso in panne. Come per i rinnovi e per i troppi no vissuti dai tifosi come uno smacco".