Secondo l'edizione di oggi de Il Mattino, brusca frenata nella trattativa Rodrigo che ha manifestato la sua volontà di restare in Spagna e quindi di non volersi trasferire a Napoli. Ma il ds Giuntoli è sempre vigile sulla situazione per vedere se ci saranno degi spiragli. L’altro attaccante sempre nel mirino è il messicano Lozano del Psv, trattativa che è in stand by ma pronta a riaccendersi.