Il Mattino - Boom Luperto, con il rinnovo raddoppierà lo stipendio! Gli avvocati del Napoli stanno già definendo i dettagli

Per il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e il suo instancabile braccio destro Giuseppe Pompilio gli impegni si inseguono, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino:

“C’è fretta, in particolare per chiudere il rinnovo di Maksimovic, il cui contratto scade nel 2021 e che quindi l'estate prossima rischia di andar via a prezzo di saldo. L'accordo sarebbe davvero a un passo e dovrebbe portarlo al prolungamento almeno fino al 2023. Tutto praticamente fatto per l'altro difensore centrale, ovvero Luperto: passa dai 400mila della scorsa stagione a circa 800 mila euro del prossimo accordo. Che gli avvocati del club azzurro stanno già definendo nei dettagli”