Il Mattino - Bomber da 30 gol, svelato il sogno di ADL per l'attacco del Napoli

Calciomercato Napoli - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito al mercato in entrata in attacco del Napoli:

"Per James Rodriguez il Real Madrid vuole 42 milioni di euro. Subito. Niente prestiti e niente dilazioni. Mentre il Napoli insiste per una formula più accomodante. Nello spiraglio che si è creato tra i due club - che già trattano sul giocatore da almeno un mese - ha trovato spazio l’Atletico. I cugini madrileni, però, devono prima sfoltire la rosa in avanti (Correa e Vitolo su tutti) e poi saranno pronti a sferrare l’attacco decisivo per James. Per questo il Napoli deve sbrigarsi per limare le distanze col Real e mettere a segno il colpo che farebbe felice Ancelotti.

L'altro colpo in attacco è per il bomber da 30 gol. Identikit che portano inequivocabilmente a Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter è il sogno - più o meno proibito - di De Laurentiis. Con l’argentino, infatti, il Napoli porterebbe a casa un bomber di sicura qualità con il vantaggio di essere giovane e pertanto “rivendibile” in un futuro non troppo lontano. L’alternativa (di lusso) è Nicolas Pepé. Il francese è esploso un anno fa al Lilla con una stagione da 23 centri tra Ligue 1 e Coppa di Lega. Sulle sue tracce si è già messo il Psg che aspetta il momento giusto per formulare l’offerta. Il tutto con il Napoli che osserva alla finestra e riflette sul da farsi. Il Napoli ha pensato a un’offerta da 60 più il cartellino di Ounas. Ma al momento è ancora tutto molto campato in aria. Nulla di concreto, ma qualcosa in più di un semplice pensiero".