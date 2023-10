Il Mattino boccia Lindstrom-Cajuste: "Jesper nessuno lo nota, Jens non ha spessore né passo per fermare Italiano"

Ultime notizie SSC Napoli - Voto 5 in pagella e bocciatura nella sconfitta in casa al Maradona in Napoli-Fiorentina 1-3, per i subentranti Lindstrom e Cajuste che non sono piaciuti all'edizione odierna de Il Mattino:

Lindstrom 5: Vuole forze fresche, entra e si piazza a destra invertendo la posizione su Kvara che fa fatica a scrollarsi di dosso Kayode. Ma da ogni parte del campo lui prende e parte, fa solo qualche passo e poi finisce sempre in un imbuto. Perché è ancora lento e certo non è questa la gara dove può farsi notare. E infatti nessuno lo nota. Cajuste 5: Riorganizza tatticamente il Napoli, perché si piazza nella terra di mezzo con Martinez Quarta che si mette vicino a lui e sale e scende in base ai suoi spostamenti. Ma i viola prendono il sopravvento su ogni cosa, perché non ha spessore né il passo giusto per poter contrastare i meccanismi perfetti della squadra di Italiano.