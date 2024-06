Ultime notizie SSC Napoli - Brutta prestazione da parte del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo nel match tra Italia e Spagna, con tanto di 4,5 in pagella da parte de Il Mattino.

"Una serata da incubo contro Nico Williams che lo mette in ginocchio: troppo rapido e veloce per l'esterno napoletano a cui il giovane spagnolo sfugge anche in area"