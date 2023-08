L'esordio di Jens Cajuste con la maglia del Napoli è stato tutt'altro che positivo, anzi. L'edizione in edicola oggi de Il Mattino lo segnala come un flop, con lo svedese buttato nella mischia immediatamente da Garcia che forse avrebbe potuto attendere ancora: quando ha capito che Anguissa non ce l’avrebbe fatta, forse sarebbe stato meglio dirottare sul piano B, Eljif Elmas.