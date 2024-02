Il Mattino attacca: Simeone e Raspadori, che disastro! Uno scempio, Jack è sparito nel nulla

L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito all'attacco del Napoli soffermandosi sui numeri impietosi in fase realizzativa di Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori:

"Simeone, fino ad adesso, non è andato oltre al gol all’Udinese di settembre. Né lui né Raspadori, in campionato, hanno mai segnato da quando Mazzarri il traghettatore ha provato a spingere la squadra verso la zona Champions. Un disastro, uno scempio. Sia Jack che il Cholito sono delle ombre. Per l’argentino, erano stati 3 gol dopo 23 partite. Adesso solo uno: quello all’Udinese. Peraltro inutile. E Raspadori? Mister 35 milioni ha firmato 3 gol quest’anno e tutti con Garcia. Poi è sparito nel nulla".