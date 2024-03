Il Mattino attacca - Mai preso il sostituto di Kim, flop Natan: tre allenatori con soli tre centrali, "l'usato sicuro"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino attacca le scelte di mercato estive del club azzurro, con Lindstrom, Cajuste e Natan che non hanno reso abbastanza. E su Natan scrive:

"Il Napoli scudettato aveva una priorità assoluta: trovare un sostituto di Kim. Il coreano era con la valigia da tempo e si aspettava solo la squadra giusta che si presentasse dalle parti di Castel Volturno a pagare l'intera somma della clausola. Nel frattempo il club non si è minimamente preoccupato di trovare il suo erede. Preso alla sprovvista, come se l'addio di Kim fosse piovuto come un fulmine a ciel sereno, lo scouting azzurro ha tirato fuori dal cilindro del calciomercato il coniglio brasiliano. Morale della favola, prima Garcia, poi Mazzarri e ora Calzona si sono ritrovati con tre centrali abili e arruolabili: Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, ovvero l'usato garantito. Un bel problema che oggi il Napoli sta pagando con interessi smisurati. Lo dicono i numeri: da quando è arrivato Calzona sulla panchina azzurra è stato incassato sempre almeno un gol e le reti subite in campionato dopo 28 giornate sono già 32 (più di una a partita). Medie sconsolanti per una squadra che fino alla scorsa primavera sembrava un orologio perfetto".