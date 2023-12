Il Mattino attacca - Kvara-Osimhen lontani parenti della coppia dello scudetto! E sull'effetto Mazzarri...

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino analizza Napoli-Inter e si sofferma sulla condizione non certo ottimale dei due attaccanti, Kvaratskhelia e Victor Osimhen:

"Eppure, l'effetto Mazzarri non sembrava svanito: il Napoli è entrato in campo col piglio giusto contro una squadra superiore e ha infatti creato le prime pericolose palle gol con Elmas e Politano (traversa) prima della rete di Calhanoglu, una perla come quella di Barella, che ha passeggiato in una difesa allo sbando dopo l'errato tocco di Politano. Il tecnico ha provato a rendere più consistente la linea spostando l'acerbo Natan sul lato sinistro, in assenza di Olivera e Rui. Ma il reparto è fragile e lo è ancor di più quando si alza il livello dell'avversario, con un gap che si acuisce se Osimhen e Kvara sono parenti lontani di quella brillantissima coppia che aveva trascinato il Napoli allo scudetto, arrivando ai primi posti nella classifica del Pallone d'oro".