Il Mattino attacca De Laurentiis: "Napoli-Barcellona come un trofeo Birra Moretti dove sperimentare"

Ultime news Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli analizza le dichiarazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis che s'è inserito nella conferenza stampa di Mazzarri alla vigilia di Napoli-Verona, affrontando diversi temi:

"Messa da parte la sindrome di Nerone, non avendo alcuna intenzione di dare fuoco a ulteriori polemiche peraltro dentro casa sua, deciso a lasciar in santa pace il suo allenatore (chissà che invidia di Garcia), De Laurentiis avverte, quasi d'improvviso, l'esigenza di mettere i puntini sulle i. I suoi. Iniziando dall'esclusione di Zielinski dalla doppia sfida con il Barça che «non è una ripicca o una vendetta. Ma una scelta legata al futuro perché bisogna misurare le forza dei nuovi arrivati e il polacco dal primo luglio non sarà più con noi».

Insomma, alla fine Napoli-Barcellona è una specie di vecchio trofeo Birra Moretti dove sperimentare gli ultimi acquisti e non un ottavo di finale di Champions League che apre le porte a una ventina di milioni di euro, ai sorrisi per la gioia del passaggio del turno e un bel po' di gloria. Che non guasta mai. Animato dalla (buona) intenzione di azzerare polemiche e veleni, sceglie la conferenza di Mazzarri per salutare i giornalisti dopo l'incrocio a Riad, al termine della finale di Supercoppa".