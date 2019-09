Il Mattino - Aria strana intorno al Napoli, Ancelotti ad un bivio dal punto di vista tattico

Ultime notizie calcio Napoli - Non sarà una stagione di certo facile per il Napoli di Carlo Ancelotti. Come sottolineato anche dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", gli azzurri quest'anno dovranno fare i conti, oltre che con la Juventus, anche con l'Inter, che è uscita rinforzata da questo mercato grazie agli sforzi fatti dalla dirigenza cinese, che ha investito sul mercato 155 milioni di euro. E' un'altra, però, la questione che allarma di più e che viene sottolineata dal noto giornale.

Napoli Ancelotti

"Intorno al Napoli c'è un'aria strana. Come se non avesse fatto un mercato di qualità. (subito dopo De Ligt e Lukaku, i cartellini di Lozano e Manolas sono stati i più pagati) e non avesse perso un punto a Torino, ampiamente meritato, per un errore di Koulibaly".

Ancelotti, però, deve fare i conti anche con un interrogativo relativo all'assetto di gioco della sua squadra, che all'Allianz Stadium ha dimostrato di avere un maggiore equilibrio con il 4-4-2 rispetto al 4-2-3-1 di partenza.