Il Mattino - Altro che petrodollari e Arabia, Zielinski sempre più tricolore: non solo sulla maglia, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - "Altro che i petrodollari ed il contratto faraonico in Arabia Saudita. Piotr Zielinski ha sempre più il tricolore del Napoli sul petto e da ieri non soltanto quello", commenta così l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli la 'nuova vita' di Zielinski.

Che da ieri, infatti, è diventato cittadino italiano. Il giocatore del Napoli risiede da più di 10 anni nel nostro paese ed ha dimostrato di essere in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza tra i quali anche la conoscenza della lingua. La cerimonia si è tenuta ieri in prefettura a Napoli alla presenza del Prefetto, sua Eccellenza Claudio Palomba e dell'avvocato Nicola Leone che ha assistito il giocatore del Napoli.