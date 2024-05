Il Mattino - Altro che Conte, Gasperini o Pioli: se Manna potesse scegliere prenderebbe questo nome. Ha più di una promessa con lui

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Per Il Mattino, in casa azzurra c'è un po' di confusione. Aurelio De Laurentiis vuole provarci con Antonio Conte, il presidente sogna un colpo di teatro anche per infiammare una piazza depressa dopo una stagione davvero da incubo. Non sarebbe dello stesso parere il neo direttore sportivo Giovanni Manna che invece avrebbe più di una promessa con un altro allenatore.

Nuovo allenatore del Napoli

Napoli - Secondo Il Mattino, se venisse data carta bianca a Manna non ci sono dubbi che il nuovo direttore sportivo del Napoli andrebbe a prendere Vincenzo Italiano. Tra i due ci sarebbe infatti più di una semplice promessa per quanto riguarda la panchina degli azzurri. Tuttavia Manna ha subito compreso che il Napoli - sottolinea il quotidiano - è un club verticistico dove l'ultima parola spetta proprio a De Laurentiis che sembra orientato su Conte o Gasperini al momento.