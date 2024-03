Il Mattino - Allegri lancia i giovani, il Napoli no! Questione di priorità, in azzurro si è preferito di puntare su altri nomi

Ultime notizie SSC Napoli - Fare di necessità virtù. E così Allegri diventa profeta dei baby talenti. Lo dicono i numeri della Juventus 2023-24, messi a confronto con quelli del Napoli dall’edizione odierna de Il Mattino.

Allegri senza coppe ha dovuto fare leva sulle risorse interne per provare a trovare soluzioni alternative:

“A guidare la nidiata Miretti e Yildiz: 19 e 18 presenze a testa. Non troppe presenze in meno ha collezionato Iling Junior (16). Nella lista di quelli che possono ancora emergere ci sono Nicolussi Caviglia (già 7 presenze) e i nuovi emergenti: Nonge e Cerri.

Storie diverse in casa Napoli dove è rimasto solo Contini tra quelli cresciuti nel settore giovanile. Gaetano ha messo insieme 13 presenze e un gol prima di trasferirsi al Cagliari. A gennaio sono partiti Zanoli e Zerbin che in metà stagione avevano collezionato appena 15 presenze. Questione di priorità, in azzurro si è preferito di puntare su altri nomi”