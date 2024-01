Il Mattino - ADL spinge all'addio anticipato Zielinski: spera di guadagnare qualcosa, è già pronto il sostituto

De Laurentiis ha la necessità di rimpiazzare l’addio di Elmas, l’assenza di Anguissa e guardare anche in avanti. Questo perché sta per volgere al termine il sodalizio tra il Napoli e Piotr Zielinski.

Piotr Zielinski

De Laurentiis spinge Zielinski lontano da Napoli

Per questo il Napoli starebbe provando a spingere Zielinski ad accasarsi già adesso provando anche a guadagnare qualcosa dalla sua cessione. Inter e Juventus sono alla finestra, ma i neroazzurri sembrano essere più avanti. De Laurentiis, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, sta lavorando ai fianchi del giocatore che d’altra parte non sta nemmeno rendendo al suo solito standard qualitativo. Samardzic può rappresentare l’alternativa giusta per rimpiazzare Zielinski in vista della prossima stagione.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli