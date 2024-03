Il Mattino - ADL pronto a fare ponti d'oro a Conte ma il tecnico nutre dubbi sul progetto Napoli

Antonio Conte è tra i nomi dei possibili allenatori del Napoli. Non è un mistero che il presidente Aurelio De Laurentiis sia in contatto da molto tempo con l'ex allenatore di Juve, Inter e Chelsea. Già quando ci fu l'esonero di Garcia, il nome di Conte circolò con grande insistenza.

Antonio Conte al Napoli?

Stando a quanto si legge su Il Mattino, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire ponti d'oro ad Antonio Conte per averl in panchina la prossima stagione. Tuttavia, per il quotidiano, l'allenatore avrebbe più di qualche dubbio sul progetto Napoli. Vedremo se nei prossimi mesi si concretizzerà qualcosa oppure De Laurentiis, come suo solito, tirerà fuori un nome inedito per la panchina del Napoli.