Il Mattino - A quanto pare Osimhen lamenta questo problema fisico dal ritorno dalla Coppa d'Africa

L'edizione in edicola oggi de Il Mattino fa il punto della situazione in merito alle condizioni fisiche di Victor Osimhen in vista della sfida di mercoledì sera alle ore 21:00 contro il Barcellona valida per gli ottavi di finale d'andata di Champions League:

"Venerdì Osimhen ha chiesto di essere risparmiato dalla convocazione in campionato per la sfida di ieri con il Grifone, spiegando a Mazzarri di non sentirsi al meglio della condizione e mettendo nel mirino proprio la supersfida di andata degli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. Osimhen farà di tutto per esserci. Di concerto con lo staff medico, si è deciso di organizzare un protocollo di recupero rapido. A quanto pare Victor lamenta un affaticamento muscolare che spera di gettarsi alle spalle il prima possibile".