Il Mattino - 11 Daspo fino a 5 anni per i tifosi del Napoli: controlli rigidi al Maradona, i motivi

Continuano i controlli serrati allo stadio Diego Armando Maradona. L'impianto di Fuorigrotta è uno dei migliori d'Europa per la sicurezza e i controlli. Intanto, altri 11 tifosi del Napoli sono stati puniti con il Daspo.

Napoli - Secondo le ultime notizie, il questore di Napoli Alessandro Giuliano ha firmato provvedimenti di Daspo per 11 tifosi del Napoli. Il motivo è intemperanze e comportamenti vietati nei pressi dello stadio Maradona. Le punizioni per questi tifosi vanno da 1 a 5 anni e riguardo avvenimenti del 2020, fino ai più recenti come Napoli-Juventus dello scorso 13 gennaio. Tra i motivi ci sono il lancio di uova verso l'autobus della squadra rivale, fino porto d'armi e rapina aggravata. Il tutto, come rivela Il Mattino, accaduto nei pressi dello stadio.