Il Maradona è da riqualificare, le condizioni Uefa per gli Europei e soluzione da trovare entro il 2026

Napoli, stando così le cose con lo stadio Maradona, rischia di non entrare tra le cinque città che ospiteranno gli Europei di calcio 2032. Questo perché, da quanto racconta il ministro dello Sport, Abodi, e da tempo il sindaco Manfredi, lo stadio non rientra nei parametri Uefa.

Stadio Diego Armando Maradona

Riqualificazione stadio Maradona

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, lo stadio, infatti, non sarà bello da vedere, ma è funzionale e funzionante. Sono stati interamente sostituiti tutti i sediolini, è stata rifatta la pista di atletica e l’impianto di illuminazione led. Eppoi la tribuna autorità con le sale lounge annesse, l’impianto acustico e posizionato il maxischermo. Nuovi anche gli spogliatoi, la tribuna stampa, i corridoi, i bagni, le sale e i depositi. Anche le bouvette sono state riqualificate. Insomma, forse da vedere, con la sovrastruttura metallica che sorregge la copertura, non sarà bellissimo, ma certamente è uno stadio che accoglie decine di migliaia di persone ogni domenica. Napoli, poi, ha ricettività e tutto il resto difficilmente ritrovabili altrove. Ma per l’Uefa, a sentire governo e Coni, il Maradona ancora non è all’altezza. Soluzione da trovare entro il 2026.