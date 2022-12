Il Maradona come stadio-museo: l'ultima idea del Comune di Napoli ma serve accordo con ADL

Come si legge sul quotidiano il Mattino, il Comune di Napoli sta pensado al Maradona come stadio-museo visto che l'impianto sportivo di Fuorigrotta risulta essere sempre una meta ambita dai tanti turisti che vogliono vedere dove ha giocato per 7 anni Diego:

"Il primo passo che il Comune proverà a compiere è l'apertura in pianta stabile dello stadio Maradona per consentire ai tanti turisti che lo chiedono di visitare l'impianto dove per sette anni si è esibito il più grande calciatore della storia e dove da anni la squadra di De Laurentiis compie imprese leggendarie. Già ora la partita degli azzurri allo stadio - come più volte segnalato dallo stesso Calcio Napoli - attrae migliaia di turisti per assistere ai match dei ragazzi di Spalletti.

Serve, per lo stadio-museo, un'intesa tra il Comune e De Laurentiis. C'è poi la possibilità di creare un museo del Napoli Calcio e per Maradona trovando magari un accordo con chi ne detiene i diritti d'immagine. Serve un tavolo di discussione tra tutti gli attori coinvolti: è l'obiettivo del Comune messo in agenda tra i propositi per il nuovo anno. Un volano economico per l'intera città e da non disperdere"