Il Giornale - Zhang sta per vendere l'Inter: c'è un fondo americano

Zhang sta per vendere l'Inter scrive questa mattina il quotidiano "Il Giornale". Inizialmente avrebbe voluto cedere le sue quote per 1,2 miliardi di euro ma dovrà rivedere al ribasso la cifra anche per l'enorme quantità di debiti accumulati:

"Milano c’è chi è pronto a scommettere che sì, che stavolta è quella buona. O meglio, quello buono. Cioè un buon fondo d’investimento, rigorosamente a stelle e strisce, che crede nel business calcio ed è pronto a puntare sul club nerazzurro. Se l’indiscrezione è vera, e oltre a scommetterci c’è chi è pronto a giurarlo, entro due settimane tutto sarà più chiaro con la svolta che si concretizzerebbe poi in estate. A dicembre dello scorso anno, si era parlato di un tentativo di rifinanziare questo prestito, allungandone la scadenza, e puntando a migliorare l’attuale tasso del 12% di interesse passivo. Non risulta che questo rifinanziamento (che poi è un sinonimo di fare debiti nuovi per pagare quelli vecchi) sia ancora avvenuto. Alle condizioni attuali, trattandosi di un prestito cosiddetto Pik (Payment-in-kind), gli interessi si sommano al capitale e vengono pagati alla scadenza. Nel maggio del 2024, il debito ammonterà a circa 350 milioni e se Zhang non dovesse onorarlo, perderebbe il controllo dell’Inter, avendo dato le azioni del club in pegno a Oaktree".