Il Giornale - Spalletti ospite della festa di Fratelli d'Italia che si svolgerà da giovedì a domenica

Napoli calcio - Ci sarà anche Luciano Spalletti alla 24esima edizione di Atreju del partito Fratelli d'Italia della Premier Giorgia Meloni si legge stamattina sulle pagine de Il Giornale:

"«Bentornato orgoglio italiano». La 24esima edizione di Atreju sarà la prima vera con Giorgia Meloni premier e, per quattro giorni, da giovedì a domenica, animerà il dibattito politico dalla splendida cornice dei giardini di Castel Sant’Angelo. Per Fratelli d’Italia sarà l’occasione di dare l’avvio alla campagna elettorale per le Europee della prossima primavera dove il partito del premier punta a confermarsi primo.

Tra gli ospiti saranno presenti anche il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, l’imprenditore Flavio Briatore, lo chef stellato Gianfranco Vissani, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, il nuotatore Gregorio Paltrinieri e il vignettista Federico Osho Palmaroli. Un panel sarà dedicato alla lotta alla criminalità organizzata a cui prenderà parte anche don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano",