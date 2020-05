Il Giornale - Ora il calcio litigherà per play-off e play-out: Lotito e Cairo saranno i protagonisti

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Giornale" scrive: "Il famoso piano b, più volte sventolato da Malagò per spiegare la sua avversione alla ripresa, prevede il ricorso ai play-off per decidere scudetto e partecipazione alla Champions e play-out per stabilire le retrocessioni in serie B. Su quest’ultimo scenario, caro al presidente Gravina e per il quale persino Spadafora si è mostrato favorevole, sono già pronte fortissime resistenze da parte di alcuni presidenti, i soliti noti d’altro canto, per semplici motivi di convenienza societaria. Lotito vorrebbe giocarsi lo scudetto con la Juve in una sfida secca facendo fuori Atalanta e Inter, l’Udinese non vorrebbe rischiare di finire sulle montagne russe per non parlare del Torino di Cairo, il più fiero antagonista della ripresa del calcio di serie A. Di questo clima oggi, in consiglio federale, conosceremo un significativo anticipo".