Come si legge su Il Giornale, la Lega Serie A ha chiesto di abolire le qualificazioni Europei e Mondiali:

"Mentre il presidente della Lega Casini ha messo a punto un elenco di richieste ardite (tipo abolizione delle qualificazioni per europei e mondiali, materia esclusiva di Uefa e Fifa; contratti lunghi 8 anni per i calciatori; più extra-comunitari; coppa Italia in formato ridotto e finalista ammessa in Champions) che tenderebbero a realizzare l’autonomia della Lega di serie A dalla federcalcio sul modello Premier league inglese, Inter, Juve e Milan – col sostegno di Roma e Fiorentina – hanno presentato a Gravina il loro format di campionato che prevede la riduzione da 20 a 18 club".