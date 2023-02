Il Giornale - Inspiegabile come Di Bello non abbia fermato Spezia-Napoli

Napoli Calcio - Come è possibile che l’arbitro Marco Di Bello non abbia interrotto Spezia-Napoli a causa dei continui e chiarissimi cori razzisti? E’ il quesito che, oltre i vari quotidiani, si pone anche Il Giornale oggi in edicola.

Spezia-Napoli, Di Bello non interrompe la gara

Non è bastato il gesto di Victor Osimhen nel pre partita, quando l’attaccante nigeriano è andato nella curva dei tifosi dello Spezia per scusarsi con una tifosa involontariamente colpita da una pallonata.

L’attaccante riceve gli applausi dagli stessi avversari ma poi va in scena la vergogna. "Inspiegabile il comportamento dell’arbitro Di Bello, che pur ascoltando non ha fermato la partita contribuendo a rovinare il pomeriggio di festa della capolista", si legge.