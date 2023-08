Il Giornale - Evani mandato via dalla Nazionale perché non voleva convocare Bonucci

Notizie Calcio - Clamoroso retroscena svelato da Il Giornale che scrive il motivo per cui Evani è stato tagliato dallo staff di Roberto Mancini:

"Durante l’ultima convocazione stagionale della Nazionale, a metà giugno, per affrontare le due sfide di Nations league, all’interno dello staff tecnico c’è stato – secondo tradizione – un vertice per decidere i “tagli” dopo il pre-raduno in Sardegna. In quella circostanza Evani, in modo leale e trasparente, ha espresso le proprie perplessità sull’utilità di confermare la convocazione di Bonucci, peraltro successivamente criticata anche dai media, e di lasciare a casa invece il centrocampista della Juve Locatelli che già in passato aveva avuto un attrito con Mancini. Tra l’altro, secondo indiscrezioni degne di nota, anche all’interno del gruppo azzurri – lo spogliatoio per capirsi – la convocazione di Bonucci aveva suscitato più di una sorpresa”.