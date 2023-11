Il Giornale - De Laurentiis si sta guardando intorno per un nuovo direttore sportivo

Secondo l'edizione odierna de Il Giornale, De Laurentiis si starebbe guardando intorno anche per un nuovo direttore sportivo:

"E meno male che Cristiano Giuntoli stava in branda – come dichiarato qualche settimana fa da De Laurentiis – e non serviva più. Dallo scudetto vinto a suon di record ad un’annata anonima il passo è stato breve per gli azzurri. Fatalità da quando se ne è andato uno dei due deus ex machina della cavalcata tricolore. La partenza di Giuntoli sommata a quella di Spalletti ha ridimensionato sul mercato il club partenopeo, che ha scaricato tutte le colpe dell’avvio deludente su Rudi Garcia, esonerato a furor di popolo.

L’assenza di un dirigente scafato come Giuntoli si sta facendo sentire, tanto che lo stesso patron ora si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo ds per la prossima stagione".